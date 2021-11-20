«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности», — сказал Резников.
Он отметил, что НАТО «не является военным союзом», а стремление в него — это вопрос развития демократии, экономики и гуманитарных вопросов, поэтому Украине нужно выполнять реформы, чтобы быть готовой ко вступлению в альянс.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.