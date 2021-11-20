Вопрос принятия Украины в состав НАТО не находится на повестке Альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон, передает «РБК Украина» 19 ноября

«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности», — сказал Резников.

НАТО и Украина: для Киева придумали новый формат, а теперь не знают, что с ним делать © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.