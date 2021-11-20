«Он согласен на перевод в горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только его разместят в госпитале. Для нас важно знать точно, что там все проходит нормально, и чтобы дальнейший протокол восстановления после голодовки был подготовлен специалистами, и чтобы был ежедневный отчет», — рассказал Гарамия.
Позже стало известно, что Саакашвили покинул тюремную больницу на реанимобиле. Экс-президента сопровождали его личный врач Николоз Капшидзе, медики из тюремной больницы, а также его мать Гиули Аласания.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.