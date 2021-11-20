Со стороны российской власти отсутствует запрос на людей, которые специализируются на украинском направлении относительно формирования принципиально новых подходов по вопросу Украины. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«Такое впечатление, что любого эксперта по этим вопросам можно беспокоить, да что эксперта — любого человека на автобусной остановке спроси, и он тебе расскажет, что думает об Украине… Но на самом-то деле далеко не все реально и адекватно представляют себе, что такое Украина, как происходит процесс принятия решений во внутренней и во внешней политике, как госорганы взаимодействуют друг с другом, как люди в разных регионах воспринимают Россию», — указал Денисов.

Словом, есть очень много нюансов, которые для ТВ-шоу, может быть, и не важны. Но они крайне важны, и их просто необходимо учитывать при выработке конкретных решений, реальных стратегий взаимодействия, заключил собеседник издания.

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