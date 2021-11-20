В случае массового применения боевых беспилотников и серьёзного нарушения Минских соглашений Украиной Россия даст эшелонированный ответ по лекалам принуждения Грузии к миру. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель Александр Артамонов

Россия, следуя принципам рационального консерватизма, придерживается не только буквы, но и духа закона, отметил эксперт. В случае эскалации обстановки в Донбассе и нарушения Украиной Минских соглашений Россия посчитает, что этих договоренностей больше нет и примет жесткие ответные меры. Путин: бомбардировщики НАТО выходят за «красные линии» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Мало не покажется никому. Мы помним пример 2008 года. Да, грузины — это не украинцы, но это тоже братский народ для россиян, однако мы ответили, когда погибли наши миротворцы и когда стало гибнуть осетинское население. Точечные удары по местам расположения натовцев, рассеянных по украинской территории, мы дадим. Мы прекрасно знаем, где они находятся. Мы знаем, что второй эшелон — это армия НАТО», — сказал Артамонов.

Более всего при эскалации обстановки в зоне конфликта пострадают подразделения НАТО, размещённые на Украине, считает эксперт.

«Натовцы ни в чем себе не отказывают ни в Грузии, ни на Украине. Но если они там окажутся в момент, когда произойдет нарушение Минских соглашений, они серьезно пострадают. У нас большой опыт перевода армии агрессора на удобрение», — заявил Артамонов.

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