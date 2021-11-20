Прозападная оппозиция Белоруссии в вопросе миграционного кризиса, как и следовало ожидать, взяла на вооружение антибелорусскую риторику, пытаясь провести параллели с политическими событиями прошлого года — что совершенно алогично. Об этом рассказал руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Меркель может выступить только посредником между Евросоюзом и Лукашенко © из личного архива Сергея Луща Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.

Эксперт отметил, что белорусские власти оказывают мигрантам всемерную поддержку. На этом фоне попытки обвинить Минск в нарушении прав человека выглядят абсолютно предвзятыми.

«Мы же в оценке происходящего солидарны с российскими коллегами. Проблема, по сути своей, не наша, ведь мигранты идут с Ближнего Востока в Европу, а на фоне сложных в последнее время отношений белорусского государства с Западом, Минск имеет все основания снять с себя всякие обязательства в вопросе сдерживания миграционных потоков», — указал Лущ.

Иными словами, международная проблема должна решаться общими усилиями, заключил собеседник издания.

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