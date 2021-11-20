Ранее ряд СМИ сообщили, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе фактически закончился, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.
Эксперт отметил, что белорусские власти оказывают мигрантам всемерную поддержку. На этом фоне попытки обвинить Минск в нарушении прав человека выглядят абсолютно предвзятыми.
«Мы же в оценке происходящего солидарны с российскими коллегами. Проблема, по сути своей, не наша, ведь мигранты идут с Ближнего Востока в Европу, а на фоне сложных в последнее время отношений белорусского государства с Западом, Минск имеет все основания снять с себя всякие обязательства в вопросе сдерживания миграционных потоков», — указал Лущ.
Иными словами, международная проблема должна решаться общими усилиями, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.