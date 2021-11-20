Наращивание военного присутствия НАТО в Черноморском регионе не может не волновать Россию, подчеркнул Артамонов. Среди вызовов эксперт перечисляет постройку британцами верфи в Николаеве, переход ВСУ на ствольное вооружение НАТО, турецкий авианосец "Анадолу". Однако российская армия находится в несравненно более боеспособном состоянии, чем 20 лет назад, и готова к симметричным ответам, заявил Артамонов.
«Я бы еще отметил, что все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится», — сказал собеседник издания.
У черноморских амбиций США есть исторические корни, дополнил эксперт.
«НАТО охватило уже восточную часть Черного моря. И во время Антанты существовал «черноморский американский флот» в качестве отдельной боевой единицы, и американцы спят и видят его возродить», — рассказал Артамонов.
Эксперт назвал планы США по постоянному присутствию в Чёрном и даже в Каспийском морях экзотичными, но требующими внимания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.