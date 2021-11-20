Америка осуществляет в Чёрном море «тактику клещей», опираясь на будущие базы в Одессе и Анаклии (Грузия). Турция достроила свой первый авианесущий корабль. На эти вызовы Россия отвечает рядом батарей и эшелонированных систем обороны, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Наращивание военного присутствия НАТО в Черноморском регионе не может не волновать Россию, подчеркнул Артамонов. Среди вызовов эксперт перечисляет постройку британцами верфи в Николаеве, переход ВСУ на ствольное вооружение НАТО, турецкий авианосец "Анадолу". Однако российская армия находится в несравненно более боеспособном состоянии, чем 20 лет назад, и готова к симметричным ответам, заявил Артамонов. Подайте на флот. За счет чего Украина намерена строить военно-морскую базу и ВМФ © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Я бы еще отметил, что все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится», — сказал собеседник издания.

У черноморских амбиций США есть исторические корни, дополнил эксперт.

«НАТО охватило уже восточную часть Черного моря. И во время Антанты существовал «черноморский американский флот» в качестве отдельной боевой единицы, и американцы спят и видят его возродить», — рассказал Артамонов.

Эксперт назвал планы США по постоянному присутствию в Чёрном и даже в Каспийском морях экзотичными, но требующими внимания.

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