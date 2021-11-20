Трудолюбивый белорусский народ не привык к практике иждивенчества, распространённой в Европе. Поддержка мигрантов со стороны официального Минска вызывает раздражение у белорусов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ

Белорусское правительство оказывает всяческую помощь мигрантам, оказавшимся в стране. Государственные СМИ республики подчеркивают контраст между обращением с мигрантами в Белоруссии и Польше: пограничники Варшавы готовы массово применять спецсредства против людей, в то время как белорусские власти оказывают им гуманитарную помощь. Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«Но поддержка мигрантов не может длиться долго. Ведь, здесь также имеется психологический негативный эффект накопительного характера — оказываемая на протяжении длительного времени гуманитарная помощь может быть интерпретирована белорусами как «пособие» иностранным гражданам. А трудолюбивое белорусское общество не знакомо с практикой иждивенчества, распространенной в странах Запада», — сказал Лущ.

Такую критическую ситуацию нужно разрешать оперативно, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.