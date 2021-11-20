В случае массового применения Байрактаров Украиной Россия осуществит эшелонированный ответ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Если Украина осуществит боевое применение беспилотников, то это будет означать не просто нарушение Минских соглашений, после этого Донбасс тоже может посчитать, что он не обязан эти договоренности выполнять, подчеркнул эксперт. Отношения с НАТО носят удручающий характер - Путин © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«В случае нарушения Минских соглашений и массового применения Байрактаров, против чего фактически выступила Турция, мы дадим эшелонированный ответ, потому что мы должны защищать наших граждан в Донбассе. Мало не покажется никому. Мы помним пример 2008 года.Точечные удары по местам расположения натовцев, рассеянных по украинской территории мы дадим. Мы прекрасно знаем, где они находятся. Мы знаем, что второй эшелон — это армия НАТО», — сказал собеседник издания.

Россия будет помнить, что по другую сторону баррикад — братский народ, и будет совершать точечные удары по штабам противника, заключил Артмаонов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.