США боятся, что в случае смещения Владимира Зеленского безвластием на Украине может воспользоваться Российская Федерация, восстановив своё влияние на Украине. Именно поэтому активизировались визиты американских дипломатов в Москву, считает народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царёв. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Поездки вип-чиновников Соединённых Штатов в Россию, переговоры — ни что иное, как попытка убаюкать Россию, отвлечь Кремль от попытки перехватить инициативу на Украине, раздираемой политическим и энергетическим кризисами, убеждён эксперт. Китайский ребус. Почему украинские власти боятся, что Америка их «бросает» © AP, Andy Wong

«Россия заявила о том, что если откроются военные базы, это будет противоречить украинской Конституции, это «красная линия». Но тут же в Российскую Федерацию поехали американские эмиссары. И говорят, что "вот, мы заставим Украину выполнять Минские соглашения. Не переживайте, мы даже, может быть, вернём дипломатов в посольство, начнём выдавать визы вашим деятелям, вашим сотрудникам, вашим чиновникам, и они могут ездить в Соединённые Штаты. Вы, главное, не переживайте"», — рассказал Царёв.

Чем выше поднимается градус конфликта России с Украиной, чем больше Украине поставляется западных вооружений, тем больше американская дипломатия пытается «обхаживать» и отвлекать Россию, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.