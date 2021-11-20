Украине не удастся избежать энергетического кризиса ни при каких обстоятельствах, если не будет заключен контракт на прямые поставки газа из России. В этой ситуации украинцы должны готовиться к неизбежным веерным отключениям электроэнергии, рассказал в интервью Украина.ру народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царёв

Веерные отключения электроэнергии — не окончательная катастрофа, подчеркнул Царёв. Полного отключения электричества на Украине, как в Донецке и Луганске, не будет, убеждён собеседник издания. Однако к перебоям в энергоснабжении надо подготовиться, заявил эксперт.

«Дальше уже работают не политики, не министры, а инженеры, у которых чёткие инструкции ещё с советского времени. Будут отключения. Инженерам всё равно, кто им будет звонить, какие команды давать…То есть, тотального отключения электроэнергии не будет. Но будут перебои. Вопрос в продолжительности отключений. На 2 часа, на 6, на 12 — вот об этом идёт речь», — сказал Царёв. Царев назвал две причины размолвки Ахметова с Зеленским © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Жителей небольших украинских городов ждут также проблемы с отоплением, убеждён собеседник издания.

«С отоплением проблемы есть и будут. К сожалению, во многих маленьких городах, начиная ещё со времён президентства Ющенко, начало выходить из строя центральное отопление. В небольших городах, таких как Никополь, Марганец, уже давно разрешено устанавливать отдельные котельные на каждую квартиру. Я думаю, что этот период распада и стагнации будет продолжаться», — заявил Царёв.

Чем дальше будет длиться процесс деиндустриализации и распада, тем сильнее это будет сказываться на жилищно-коммунальной сфере, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.