Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис «заигрались», настроив против себя олигархов и Соединенные Штаты. О том, чем это может грозить киевской власти, рассказал в интервью Украина.ру народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царёв

В какой-то момент Зеленскому показалось, что он выстроил вертикаль власти, взяв под контроль Конституционный суд, уволив Арсена Авакова и приняв закон об олигархах. Зеленский стал убирать ставленников США из государственных монополий и набсоветов, что разгневало Вашингтон. По мнению Царёва, эти шаги настроили против президента практически всех игроков украинского политического поля. Жить станет скучнее: Карасев описал, что будет, если Зеленский победит Ахметова © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

«Украина — олигархическая страна, и президент должен быть арбитром, он не может перетягивать одеяло на себя. А Зеленский пошёл по тому же пути, что и Пётр Порошенко: он стал делать из себя олигарха, начал конкурировать с олигархами…Сейчас сложилась такая ситуация, что ни Соединенные Штаты, ни олигархи, ни Пинчук, ни Ахметов, ни многие другие не заинтересованы в том, чтобы Зеленский был сильным. Все работают на его ослабление», — сказал Царёв.

Зеленский и Офис президента поняли, что заигрались, и сейчас они ведут сепаратные переговоры с Соединенными Штатами, готовы идти на любые их условия, чтобы вернуть поддержку США. Однако сложившаяся ситуация может стоить президенту власти, и есть вся вероятность, что Зеленский не удержится до конца своего президентского срока, заключил эксперт.

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