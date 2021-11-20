Ранее правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС из Черного моря в Азовское. Согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Об ответных мерах России рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Керченский пролив, согласно международному морскому праву, открыт для прохода любого типа кораблей, в том числе и украинских. Однако для следования через него необходимо уведомить российскую сторону и пройти процедуру проверки, подчеркнул эксперт.

«Надо предупредить капитана Керченского пролива, что такой-то проход таких-то плавсредств будет осуществлен в такое-то время, чтобы он дал на это разрешения. Затем суда подходят к территориальным водам РФ, становятся там на якорь, и в назначенный час к ним приходят наш лоцман и офицер погранслужбы, которые помогают капитану пройти через пролив», — сказал Литовкин. «Готовы открыть огонь». СМИ рассказали, как Россия поставила на место флот США у берегов Крыма © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Украинским судам необходимо лишь выполнить эти простые условия, в ином же случае к нарушителям границы будут применены крайне жесткие меры.

Прежде чем разрешить проход украинских военных судов через Керченский пролив, российская сторона проведет полную проверку боеприпасов и орудий, таможенный и пограничный досмотр. В связи с этим риска для Крымского моста украинский флот не представляет, сказал эксперт.

«Если кто-то и рискнет нанести урон Крымскому мосту, на дне Черного моря достаточно места, чтобы разместить там украинский катер», — заявил Литовкин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.