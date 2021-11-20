В американском флоте 11 авианосных ударных группировок, в то время как у России ни одной. Однако сравнивать составы флота в отрыве от других родов и видов войск — неверно с точки зрения военной науки, подчеркнул эксперт.
«Зато у нас есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев. У нас есть ракетные войска стратегического назначения..Бессмысленно отрывать флот от ракетных войск стратегического назначения. Потому что за каждым нашим кораблем стоят ракеты «Воевода» и «Авангард». У нее гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные», — сказал Литовкин.
Любой американский адмирал понимает, что не стоит связываться с «маленьким российским корабликом» в Чёрном море — можно получить ответ с суши, заключил собеседник издания.
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