В американском флоте 11 авианосных ударных группировок, в то время как у России ни одной. Однако сравнивать составы флота в отрыве от других родов и видов войск — неверно с точки зрения военной науки, подчеркнул эксперт. 

Военный эксперт рассказал, чем закончатся планы Зеленского модернизировать флот Украины до 2035 года
Военный эксперт рассказал, чем закончатся планы Зеленского модернизировать флот Украины до 2035 года
© Офис президента Украины

«Зато у нас есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев. У нас есть ракетные войска стратегического назначения..Бессмысленно отрывать флот от ракетных войск стратегического назначения. Потому что за каждым нашим кораблем стоят ракеты «Воевода» и «Авангард». У нее гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные», — сказал Литовкин.

Любой американский адмирал понимает, что не стоит связываться с «маленьким российским корабликом» в Чёрном море — можно получить ответ с суши, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.