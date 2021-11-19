Akinci — ударный беспилотник турецкого производства нового поколения, оснащенный украинскими двигателями завода «Мотор сич».
«Верю, что Akinci может стать стратегическим средством и для Украины, что мы увидим его и в украинском небе. Мы фактически готовы к этому», — заявил Халюк.
Он отказался уточнить, с какими странами идут переговоры о поставках Akinci, а также рассказать, когда стоит ожидать их завершения.
19 ноября МИД РФ сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал его максимально серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества Киева и Анкары
Лавров негативно оценил действия Турции, способствующие милитаризации Украины.
Известно, что Akinci — первый турецкий беспилотник, способный наносить удары крылатыми ракетами воздушного базирования.
Заявлялось также, что он будет оснащен «искусственным интеллектом», хотя полноценный ИИ до сих пор не разработан даже в стационарном варианте.
На БПЛА собирались ставить пару украинских турбовинтовых двигателей АИ-450С мощностью 450 лошадиных сил, разработанных заводом «Мотор сич» для турецких заказчиков в 2019 году.
Грузоподъемность Akıncı заявлена на уровне 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Максимальная взлетная масса — 5,5 тонн.