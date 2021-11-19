Турецкая компания Baykar Makina в ближайшее время подпишет контракты на экспорт новых беспилотников Akinci с разными странами и готова экспортировать их на Украину, сказал генеральный директор фирмы Халюк Байрактар в интервью агентству «Укринформ», опубликованном 19 ноября

Akinci — ударный беспилотник турецкого производства нового поколения, оснащенный украинскими двигателями завода «Мотор сич».

«Верю, что Akinci может стать стратегическим средством и для Украины, что мы увидим его и в украинском небе. Мы фактически готовы к этому», — заявил Халюк.

19 ноября МИД РФ сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал его максимально серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества Киева и Анкары

Лавров негативно оценил действия Турции, способствующие милитаризации Украины.

Известно, что Akinci — первый турецкий беспилотник, способный наносить удары крылатыми ракетами воздушного базирования.

Заявлялось также, что он будет оснащен «искусственным интеллектом», хотя полноценный ИИ до сих пор не разработан даже в стационарном варианте.

На БПЛА собирались ставить пару украинских турбовинтовых двигателей АИ-450С мощностью 450 лошадиных сил, разработанных заводом «Мотор сич» для турецких заказчиков в 2019 году.

Грузоподъемность Akıncı заявлена на уровне 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Максимальная взлетная масса — 5,5 тонн.