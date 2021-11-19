Суд в Киеве удовлетворил апелляцию телеканала RTVI и признал, что запрет его вещания на Украине был незаконным, сообщило 19 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на представителей канала

Суд постановил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) не имел права запрещать работу канала в стране и превысил свои полномочия.

«В момент прекращения нашего вещания мы заявляли, что не согласны с таким решением, считаем его необоснованным и лишающим украинскую аудиторию права на свободный выбор. Мы рады, что сегодня наше мнение разделил апелляционный суд», — заявила управляющий директор телеканала Ольга Пивень.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уже готовит апелляцию и собирается принять нормативный акт, который урегулирует право Нацсовета принимать такого рода решения. В ведомстве выразили надежду, что украинский Минюст юстирует указанный документ.

Российский международный информационно-развлекательный телеканал RTVI осуществляет вещание на территории России, Казахстана, Молдавии, Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады и Австралии. Преследуемые украинские журналисты обратились за помощью к Индии и Пакистану © СС0, Pixabay

С 2014 года на Украине была запрещена трансляция десятков зарубежных телеканалов, в основном, российских. Вещание RTVI было запрещено в стране в сентябре 2018 года.

По утверждению Нацсовета телеканал якобы вёл пропаганду войны и занимался призывами к нарушению территориальной целостности Украины, а также показывал фильмы, которые «популяризировали и пропагандировали органы власти государства-агрессора и создавали его позитивный образ».