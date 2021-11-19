Кризис на границе Белоруссии и Польши возник из-за притока нелегальных мигрантов, следующих по этому маршруту из неблагополучных стран Африки и Ближнего востока в Германию.
Польские власти отгородились от беженцев колючей проволокой и не пускают их на свою территорию. Они объявили наплыв мигрантов «гибридной атакой Белоруссии» и стягивают войска к границе.
«Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне», — цитирует министра агентство.
Как уточняется, глава Минобороны Белоруссии не понимает, зачем Запад стягивает войска к границам республики. Он отметил, что ни Белоруссия, ни Россия никому не угрожают.
Хренин считает, что в нынешней ситуации трудно прогнозировать развитие событий, однако полагает, что текущее положение дел напоминает события, случившиеся перед началом Великой Отечественной войны.
Он, по его словам, боится «не происходит ли то же самое сейчас», происходит ли в нынешнее время подготовка «горячего момента».