Наращивание группировки войск НАТО у границ Белоруссии и усиление военного контингента в Польше можно расценить как комплекс мероприятий по подготовке к войне, сказал глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова приводит РИА Новости 19 ноября

Кризис на границе Белоруссии и Польши возник из-за притока нелегальных мигрантов, следующих по этому маршруту из неблагополучных стран Африки и Ближнего востока в Германию.

Польские власти отгородились от беженцев колючей проволокой и не пускают их на свою территорию. Они объявили наплыв мигрантов «гибридной атакой Белоруссии» и стягивают войска к границе.

«Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне», — цитирует министра агентство.

На Украине продолжают готовится к отражению «угрозы» из Белоруссии © president.gov.ua

Хренин считает, что в нынешней ситуации трудно прогнозировать развитие событий, однако полагает, что текущее положение дел напоминает события, случившиеся перед началом Великой Отечественной войны.

Он, по его словам, боится «не происходит ли то же самое сейчас», происходит ли в нынешнее время подготовка «горячего момента».