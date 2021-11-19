Украинские правоохранители зафиксировали появление неизвестных лиц на границе в Черниговской области, в связи с чем, решили усилить патруль на границе с Белоруссией в Житомирской области. Об этом 19 ноября сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook

«Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока что движение мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ», — написал он.

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Накануне украинские СМИ сообщили, что при попытке пересечь границу Украины и Белоруссии были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.

Ранее экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что Украине не стоит бояться оттока мигрантов, концентрирующийся на границе Белоруссии с Польшей, поскольку он вряд ли развернется в ее сторону. Москаль подчеркнул, что они хотят в Европу, а не Украину.

Обстановка остается особенно напряженной на польско-белорусской границе. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.

Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.