Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон попросил США увеличить поставки вооружений и оказать помощь в защите в воздухе и на море, сообщает Bloomberg 19 ноября

Накануне делегация министерства обороны Украины во главе с Резниковым прибыла с рабочим визитом в США.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Визит министра обороны Украины в США может обернуться войной. Либо локальной, либо масштабной © Twitter, Defence of Ukraine

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства.

РФ отрицает обвинения, подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.