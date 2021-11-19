Накануне делегация министерства обороны Украины во главе с Резниковым прибыла с рабочим визитом в США.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства.
РФ отрицает обвинения, подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.