Гражданину США Курту Джейкобу Гросансу, подозреваемому в покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе суда 19 ноября

Покушение на Лещенко: Гончаренко обратил внимание на странное совпадение © Facebook, alexeygoncharenko Владимира Зеленского.

Американский бизнесмен останется за решеткой ближайшие два месяца. Он ведет аграрный бизнес на Украине с 2017 года. Тогда он и нанял Лещенко управляющим в свои компании «Гросанс» и «Дакота Агро Инвестментс».

Уже в 2018 году Гросанс подал на Лещенко в украинский суд. Подробности конфликта он раскрыл в прессе уже после проигрыша, когда его бывший управляющий стал министром.

Гросанс рассказал, что Лещенко присвоил $250 тыс., тайком пользовался техникой компании американца на собственных полях, а также воровал посевной материал. Общая сумма ущерба составила около $1 млн.

«Роман Лещенко сделал крупный взнос в избирательную кампанию Владимира Зеленского весной 2019 года, переведя деньги на счет его партии "Слуга Народа". После победы новый президент Украины в благодарность за поддержку назначил Романа уполномоченным Президента по земельным вопросам», — сообщал американский бизнесмен.

Лещенко воровство отрицает, заявляя, что точку в этом деле поставил украинский суд, однако признает, что конфликт с Гросансом у него возник на почве зерна.

Гросанс же утверждает, что украинские силовики и судьи боятся выступать против человека из команды президента. Он во всеуслышание заявлял, что подал иск против Лещенко уже в американский суд, который вполне вероятно мог вынести вердикт в пользу американца.

«Это в перспективе могло вылиться в большой скандал для Банковой, чей министр стал бы фигурантом американского расследования — на которое Офис президента повлиять бы уже не смог», — отмечается в статье издания «Укррудпром».

Журналисты полагают, что украинская власть сработала на упреждение, спровоцировав Курта Гросанса и подослав к нему «киллера» с предложением разобраться с проблемой.

В пользу этой версии говорит тот факт, что «наемник» изначально был сотрудником украинских спецслужб.

Теперь, когда Гросанс за решеткой в украинском СИЗО, перспективы его дела в американском суде весьма туманны, и команда Зеленского может не опасаться крупного скандала.