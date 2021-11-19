По словам эксперта, важнейшей особенностью американских сил специальных операций является способность находить и уничтожать береговые противокорабельные ракеты, оперативно-тактические ракетные комплексы и радиолокационные станции противника — комплекс оборонных средств, объединяемый в американской военной терминологии в понятие A2/AD.
«Эти системы A2/AD защищены мощными системами противовоздушной обороны и наземными войсками, и их ослабление или нейтрализация будет одной из важнейших задач вооруженных сил США в конфликте, поскольку это позволит обычным силам действовать на полную мощность», — замечает обозреватель.
Атламазоглу пишет, что, в случае конфликта, американские силы специальных операций будут играть главную роль в ликвидации российских установок A2/AD вокруг Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря.