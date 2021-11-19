Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму и китайской в Южно-Китайском море, рассказал 18 ноября изданию «Бизнес инсайдер» ветеран греческих вооружённых сил Ставрос Атламазоглу

По словам эксперта, важнейшей особенностью американских сил специальных операций является способность находить и уничтожать береговые противокорабельные ракеты, оперативно-тактические ракетные комплексы и радиолокационные станции противника — комплекс оборонных средств, объединяемый в американской военной терминологии в понятие A2/AD.

«Эти системы A2/AD защищены мощными системами противовоздушной обороны и наземными войсками, и их ослабление или нейтрализация будет одной из важнейших задач вооруженных сил США в конфликте, поскольку это позволит обычным силам действовать на полную мощность», — замечает обозреватель.