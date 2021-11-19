Солистка украинской электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко, которая на прошедшем весной «Евровидении» заняла пятое место, заявила легендарному украинскому исполнителю «старой школы» Иво Бобулу в ответ на его критику, что устаревшие стратегии больше не работают. Об этом 19 ноября сообщает ТСН

«Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение, которое является результатом личного опыта. Я имею большое уважение к артистам, которые стояли на основе формирования музыкальной эстрады еще в молодой независимой Украине. На их песнях росли поколения, формировались мировоззрения, но не стоит упускать из виду то, что ценности слушателей меняются, и сейчас это происходит быстрее, чем когда-либо», — заявила певица. «Лучше бы заплатили Китаю и оставили их там» — Иво Бобул об эвакуации украинцев из Уханя © Facebook Иво Бобула

Кроме того Павленко выразила мнение, что артистам нового поколения важно чувствовать, что именно нужно современному слушателю, а «устаревшие стратегии больше не работают».

Во время одного из выпусков шоу «Поют все» Павленко заявила, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, которые по-настоящему могли бы увлечь молодежь, которая уже «не пойдет за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим».

Известно, что артисты поругались из-за этого высказывания сразу после эфира, а потом продолжили комментировать произошедшее в эфире разных каналов. Певица уже объявила, что не будет общаться с Бобулом. Бобул ответил резко, поставив под вопрос достижения Павленко для украинской культуры. Он заявил, что она как певица никто и зовут ее никак.