Долги украинских домохозяйств за коммунальные услуги выросли до 55 млрд гривен ($2,1 млрд). Об этом 19 ноября сообщил Госстат Украины

В сообщении ведомства указано, что больше всего население задолжало за снабжение тепловой энергией и горячей водой — свыше 18,8 млрд гривен.

Долги за электроэнергию составили 6,4 млрд гривен, за управление многоквартирными домами — 5,5 млрд грн, за вывоз мусора — 1,2 млрд грн.

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Кущ указывал, что прирост задолженности населения за отопительный сезон 2020/21 годов составил примерно 20 миллиардов гривен.

В течение летнего сезона население погасило лишь 12 миллиардов из этих долгов. Таким образом, к началу нового периода высоких платежей за ЖХК украинцы пришли с оставшейся с прошлого года дополнительной задолженностью в 8 миллиардов гривен.

При этом в Госпродпотребслужбе фиксируют большое количество жалоб о качестве предоставления коммунальных услуг от граждан из разных регионов.

Согласно украинскому законодательству, долги по ЖКХ в судах взыскиваются по упрощенной процедуре: присутствие должника необязательно.

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев решения принимаются не в пользу должников.

Если и после этого человек отказывается платить, исполнительная служба имеет право арестовать счета и движимое имущество должника и продать его за долги.