«Это была спецоперация, но она была политической. Для того, чтобы понять, что происходит, нужно просто заглянуть в календарь… Планируется спецоперация несколько лет системно и последовательно. Потом год она уже находится в активной фазе. Параллельно приходит к власти Зеленский, потому что сначала она планировалась еще при Порошенко. Параллельно начинаются мирные переговоры и стороны договариваются, что с 27 июля они запускают новое всеобъемлющее перемирие. И тут спецоперация, которая длилась три года, наши силовики говорят, что 25 июля проведем спецоперацию», — заявил он.
По словам Бортника в Офисе президента Зеленского это расценили как попытку силовиков, связанных с Петром Порошенко сорвать перемирие, которое было запланировано на 27 июля, и которые было запущено. Эксперт отметил, что Зеленский не мог остановить спецоперацию, потому что выглядел бы предателем Украины.
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что считает странным, что история о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко произошло в день продолжения истории с операцией по задержанию членов «ЧВК «Вагнера» в Белоруссии.
В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что Офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
В июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан. Следственный комитет Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
*СМИ, выполняющие функции иноагентов