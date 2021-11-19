Президент Украины Владимир Зеленский продолжил спецоперацию с задержанием членов «ЧВК Вагнера», которая разрабатывалась еще при Петре Порошенко. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

«Это была спецоперация, но она была политической. Для того, чтобы понять, что происходит, нужно просто заглянуть в календарь… Планируется спецоперация несколько лет системно и последовательно. Потом год она уже находится в активной фазе. Параллельно приходит к власти Зеленский, потому что сначала она планировалась еще при Порошенко. Параллельно начинаются мирные переговоры и стороны договариваются, что с 27 июля они запускают новое всеобъемлющее перемирие. И тут спецоперация, которая длилась три года, наши силовики говорят, что 25 июля проведем спецоперацию», — заявил он.

По словам Бортника в Офисе президента Зеленского это расценили как попытку силовиков, связанных с Петром Порошенко сорвать перемирие, которое было запланировано на 27 июля, и которые было запущено. Эксперт отметил, что Зеленский не мог остановить спецоперацию, потому что выглядел бы предателем Украины.

Предательство и ошибки. Соцсети о расследовании Bellingcat по «вагнеровцам» © 24tv.ua Алексей Гончаренко заявил, что считает странным, что история о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко произошло в день продолжения истории с операцией по задержанию членов «ЧВК «Вагнера» в Белоруссии.

В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что Офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.

В июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан. Следственный комитет Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

*СМИ, выполняющие функции иноагентов