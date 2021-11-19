Из-за отсутствия вакцинации отстранены от работы около 850 служащих дошкольных, школьных и высших учебных заведений Львовской области, сообщил 19 ноября департамент образования и науки областной государственной администрации

По опубликованной департаментом информации, санкции были применены в отношении 579 работников дошкольного и школьного образования и 283 служащих вузов области.

В соответствии с приказом Минздрава Украины вакцинация является обязательной для работников сферы образования. С 8 ноября работодатели получили право отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, не получивших хотя бы одной прививки от COVID-19. Возврат на работу для отстраненных возможен только в случае их вакцинации. Министр здравоохранения пообещал награду привившимся от коронавируса украинцам © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Выполнение данная меры привела к скандалам и протестам в учебных заведениях различных областей страны.

Так, 11 ноября полицейским не удалось заставить непривитую учительницу покинуть здание Александрийского коллегиума Кировоградской области.

Вдохновлённые её примером, другие непривитые учителя того же учебного заведения по состоянию на 19 ноября продолжают посещать занятия, не реагируют на требования полиции и, по словам директора, пугают её «то богом, то сатаной».

Украина, столкнувшаяся с начала сентября с резким ростом заболеваемости и смертности от COVID-19, занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации. Одной из причин такой ситуации являются широко распространённые в стране антинаучные предрассудки по поводу прививок. Комаровский обратился к родителям-антипрививочникам © Евгений Комаровский/инстаграм

Так, согласно результатам социологического опроса, проведённого в конце октября, 36% украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса.

При этом 48% из них, то есть примерно 17% от всего населения страны, в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам.