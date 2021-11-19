Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинско-российская граница нуждается в существенном укреплении, на которое Киеву необходимо выделить 17 миллиардов гривен ($643,7 млн). Данное предложение министр озвучил во время выступления в парламенте 19 ноября

Аналогичный проект реализовывался правительством Арсения Яценюка, и только по официальным данным украинской прокуратуры к лету 2018 года на нем украли более 100 млн грн (почти $4 млн) из выделенных на тот момент 800 млн грн.

«Фактическая на сегодняшний день работа в инженерном обустройстве современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 миллиардов гривен на тех участках, о которых я сказал, а именно: на границе с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал Монастырский.

Посетившие объект украинские активисты назвали «стену Яценюка» «ямой за четыре миллиарда».

Аппетиты новой власти оказались гораздо выше, при этом маловероятно, что строительство «стены Монастырского» пойдет по другому сценарию.

На фоне обвалившихся рейтингов режима Владимира Зеленского складывается впечатление, что его команда уже не надеется остаться у «кормушки» на следующий президентский срок и надеется побольше «хапнуть» перед тем, как уйти на покой.