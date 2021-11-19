В сети высмеяли депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Викторию Сюмар, которая сидела в зале заседаний парламента в теплой куртке и шапке с помпоном. Фото парламентария на своей странице в Facebook 19 ноября опубликовал фотограф Ян Доброносов

На фото депутат сидит в зале заседаний в объемной куртке, теплом свитере и шапке с помпоном, на передней части которой видна нашивка с флагом Норвегии.

В дополнении депутат смотрит в сторону трибуны с недовольным выражением лица.

«Ждем, когда домойки», — шутливо подписал фотографию автор.

Не погуляла, так уснула: депутат Рады задремала на заседании © commons.wikimedia.org, Oksana Kvitka

Некоторые отметили тот факт, что Украинский депутат носит шапку с флагом Норвегии. В этом вряд ли есть какая-либо национальная подоплека: внешне шапка Сюмар напоминает изделие итальянского премиум-бренда Napapijri, который часто использует норвежский флаг в качестве украшения для своих шапок.

Сама депутат тоже отреагировала на публикацию.

«Спасибо. Уместнее было подписать: конец заседания, которое де-факто не состоялось, потому что в монобольшинстве не было голосов на утверждение отчета Безуглой. В противном случае суть работы парламентских фотографов сводится к откровенной желтизне. Но лайков много, это радует», — написала Сюмар.

Ранее сообщалось, что депутат от фракции «Батькивщина» Анжелика Лабунская уснула в сессионном зале Верховной Рады.