На фото депутат сидит в зале заседаний в объемной куртке, теплом свитере и шапке с помпоном, на передней части которой видна нашивка с флагом Норвегии.
В дополнении депутат смотрит в сторону трибуны с недовольным выражением лица.
«Ждем, когда домойки», — шутливо подписал фотографию автор.
Фотография рассмешила пользователей соцсети: «Мама, я в шапке», «Депутатики тоже людики», «Домойки, с работки».
Некоторые отметили тот факт, что Украинский депутат носит шапку с флагом Норвегии. В этом вряд ли есть какая-либо национальная подоплека: внешне шапка Сюмар напоминает изделие итальянского премиум-бренда Napapijri, который часто использует норвежский флаг в качестве украшения для своих шапок.
Сама депутат тоже отреагировала на публикацию.
«Спасибо. Уместнее было подписать: конец заседания, которое де-факто не состоялось, потому что в монобольшинстве не было голосов на утверждение отчета Безуглой. В противном случае суть работы парламентских фотографов сводится к откровенной желтизне. Но лайков много, это радует», — написала Сюмар.
Ранее сообщалось, что депутат от фракции «Батькивщина» Анжелика Лабунская уснула в сессионном зале Верховной Рады.