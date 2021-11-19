У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него с большой долей вероятности может развиться кома, которая может привести к летальному исходу. Об этом 19 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на аппарат омбудсмена Грузии

В четверг стало известно, что Саакашвили потерял сознание и упал. В связи с ухудшением здоровья политика, его посетила группа специалистов.

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная Народным защитником, в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике», — сообщают в аппарате омбудсмена.

Саакашвили готов голодать до смерти. И власти Грузии ему не перечат © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Специалисты подчеркивают, что опасное осложнение, вызванное энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, может привести к летальному исходу.

Энцефалопатия Вернике — неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. При отсутствии лечения существует большой риск летального исхода и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, но спустя 40 дней решил от нее отказаться.

Президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее позвонил премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили по поводу состояния Саакашвили. Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины и призвал допустить к нему для свидания близких и разрешить медикам c Украины осмотреть его.