В Киеве ожидают обвала экономики Украины из-за махинаций правительства с «зелеными» еврооблигациями. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» 19 ноября заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Олег Синютка

На прошлой неделе правительство Украины по неизвестным причинам заблокировало выплату долгов перед компанией ДТЭК ВИЭ, владельцем которой является лидер украинского списка Forbes Ринат Ахметов. Другим инвесторам, в основном иностранным, долги были выплачены.

«Одним из элементов антисоциальной политики нынешней власти есть, к сожалению, и поведение в "зеленой" энергетике», — сказал депутат Синютка.

Разумков и рента, или за что Ахметов с Зеленским «воюют» © коллаж Украина.ру

Ранее ДТЭК ВИЭ сообщила западным кредиторам, что расценивает это как дискриминационные действия украинского правительства и потребовала провести расследование махинаций.

Украинская инвестиционная компания Dragon Capital также признала данный факт в качестве политической дискриминации.

Рынок «зеленых» облигаций был запущен на Украине в 2019 году. Предполагалось, что это позволит привлечь капитал в проекты с возобновляемыми источниками энергии в стране, чтобы воплотить в жизнь цели Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

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В связи с этим в 2021 году украинскому руководству было необходимо собрать с потребителей на 34% больше денег, чем в 2020 году, чтобы оплатить все электричество, произведенное по «зеленому» тарифу, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру.

Однако украинские потребители, в первую очередь промышленные, не могут платить по таким высоким тарифам. Это привело к тому, что перед «зеленой» генерацией Украины были накоплены долги за произведенное электричество почти на $1 млрд.