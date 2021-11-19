На прошлой неделе правительство Украины по неизвестным причинам заблокировало выплату долгов перед компанией ДТЭК ВИЭ, владельцем которой является лидер украинского списка Forbes Ринат Ахметов. Другим инвесторам, в основном иностранным, долги были выплачены.
«Одним из элементов антисоциальной политики нынешней власти есть, к сожалению, и поведение в "зеленой" энергетике», — сказал депутат Синютка.
По его мнению, складывающаяся ситуация является может привести к подрыву доверия инвесторов и, как следствие, к серьезным последствиям вплоть до обвала экономики Украины.
Ранее ДТЭК ВИЭ сообщила западным кредиторам, что расценивает это как дискриминационные действия украинского правительства и потребовала провести расследование махинаций.
Украинская инвестиционная компания Dragon Capital также признала данный факт в качестве политической дискриминации.
Рынок «зеленых» облигаций был запущен на Украине в 2019 году. Предполагалось, что это позволит привлечь капитал в проекты с возобновляемыми источниками энергии в стране, чтобы воплотить в жизнь цели Энергетической стратегии Украины до 2035 года.
В последние годы на Украине наблюдался бурный рост электрогенерации из возобновляемых источников энергии. Полученная таким образом электроэнергия существенно дороже произведенной традиционным способом.
В связи с этим в 2021 году украинскому руководству было необходимо собрать с потребителей на 34% больше денег, чем в 2020 году, чтобы оплатить все электричество, произведенное по «зеленому» тарифу, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру.
Однако украинские потребители, в первую очередь промышленные, не могут платить по таким высоким тарифам. Это привело к тому, что перед «зеленой» генерацией Украины были накоплены долги за произведенное электричество почти на $1 млрд.