Россия не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений на Украине. Об этом 19 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, передает РИА Новости

Лавров объяснил выгоду Зеленского от провокаций цитатой авантюриста Бендера © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада.

Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.