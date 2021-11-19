Гуманитарные темы, в том числе языковой вопрос, больше не являются платформой, с помощью которой можно собрать политический электорат. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

По его словам, люди на Украине не думают о том, будет ли страна в НАТО или ЕС, потому что больше в это не верят.

«Больше того, гуманитарные вопросы сегодня перестали быть какими-то серьезными триггерами для электората. Условно говоря, на теме языка уже многие электората не сделают. На войне возможно, если она снова будет горячей, не дай бог», — заявил он.

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Кроме того он отметил, что известного украинского врача Евгения Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране.