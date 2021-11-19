По его словам, люди на Украине не думают о том, будет ли страна в НАТО или ЕС, потому что больше в это не верят.
«Больше того, гуманитарные вопросы сегодня перестали быть какими-то серьезными триггерами для электората. Условно говоря, на теме языка уже многие электората не сделают. На войне возможно, если она снова будет горячей, не дай бог», — заявил он.
Ранее Бортник заявил, что Зеленский крепок сегодня тем, что ему нет достаточно сильной альтернативы. По его словам, реального кандидата, который мог бы стать президенту Зеленскому конкурентом на следующих выборах в настоящее время нет, но он может появиться уже весной.
Кроме того он отметил, что известного украинского врача Евгения Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране.