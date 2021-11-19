В кризисном центре для мигрантов, расположенном неподалеку от польско-белорусской границы, появилась автолавка с шаурмой. Об этом в пятницу, 19 ноября сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь

«В кризисном центре появилась лавка с шаурмой и хот-догами, куриный шашлык тоже в меню. А чтобы расслабиться, можно позволить себе пиво или глинтвейн», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в кризисном центре также появился пункт для обмена валюты. Беженцев также снабжают едой, игрушками для детей, а в специальной автолавке можно приобрести сигареты.

Прислушались к Путину: Меркель договорилась с «нелегитимным» Лукашенко по миграционному кризису © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоком обращении с мирными людьми.