«В кризисном центре появилась лавка с шаурмой и хот-догами, куриный шашлык тоже в меню. А чтобы расслабиться, можно позволить себе пиво или глинтвейн», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в кризисном центре также появился пункт для обмена валюты. Беженцев также снабжают едой, игрушками для детей, а в специальной автолавке можно приобрести сигареты.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда тысячи мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.
Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоком обращении с мирными людьми.