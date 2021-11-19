Украинская певица Анастасия Приходько, известная своими русофобскими взглядами, выпустила первую за три года перерыва песню. Называется трек «Подруги», его фрагмент исполнительница выложила 19 ноября в Instagram

«Про нас, девочек, и для вас всех, мои дорогие! Песня "Подруга" на всех музыкальных площадках», — написала Приходько.

«С чего бы это?» Аваков озадачил подписчиков странным постом © Арсен Аваков/Инстаграм Вера Брежнева и даже на «дискотеку 2000-х» и «шансон».

Приходько анонсировала скорый выход клипа, в котором снялись ее друзья — украинские артисты: певицы Лена Филонова, шоумен Дядя Жора, травести-дива Монро и исполнитель Олег Машуковский.

Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».