«Тут есть новые и призабытые… Дмитрий Разумков относительно новая фигура, Евгений Мураев относительно новая фигура, нет в парламенте. Игорь Смешко — относительно новая фигура, давно вне политики. И Владимир Гройсман, который призабытая фигура. Я бы сюда еще добавил Комаровского, как реальную фигуру. Его стоит рассматривать. В этот список я бы еще добавил Усика. Человек реально думает над политической карьерой. Я бы условно добавил бы еще сюда мэра города Киева Виталия Кличко», — заявил он.
Ранее Бортник заявил, что Зеленский крепок сегодня тем, что ему нет достаточно сильной альтернативы. По его словам, реального кандидата, который мог бы стать президенту Зеленскому конкурентом на следующих выборах в настоящее время нет, но он может появиться уже весной.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун заявил, что смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Зеленского.