Известного украинского врача Евгения Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране, которые могут составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

«Тут есть новые и призабытые… Дмитрий Разумков относительно новая фигура, Евгений Мураев относительно новая фигура, нет в парламенте. Игорь Смешко — относительно новая фигура, давно вне политики. И Владимир Гройсман, который призабытая фигура. Я бы сюда еще добавил Комаровского, как реальную фигуру. Его стоит рассматривать. В этот список я бы еще добавил Усика. Человек реально думает над политической карьерой. Я бы условно добавил бы еще сюда мэра города Киева Виталия Кличко», — заявил он.

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С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун заявил, что смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Зеленского.