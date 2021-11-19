Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет источники утечки информации о планировании операции по задержанию «вагнеровцев». Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства

В ГБР сообщили, что 18 ноября в сети были опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины (СБУ) мероприятий, связанных с организацией задержания «вагнеровцев» на территории страны.

«В рамках открытого уголовного производства будет осуществлена проверка подлинности этих документов, а также установлено военнослужащих, которые имели доступ к документам и могут быть причастны к их утечке. Производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа)», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Bellingcat и «вагнергейт»: западные спецслужбы вывели Зеленского из-под удара © кадр из видео задержания

Журналисты сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.

Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, а позже выдали их России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента