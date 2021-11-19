Министерство иностранных дел Украины ждёт, что президент Болгарии Румен Радев опровергнет свои слова о том, что Крым является российским, сообщила 19 ноября пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

В сообщении пресс-службы указывается, что посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в МИД.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов… Ожидаем опровержение президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявило украинское министерство.

По сообщениям СМИ, 18 ноября Радев заявил в прямом эфире, что Россия и Болгария не могут быть врагами. «Вопиющий факт»: МИД Украины направил Никарагуа ноту протеста © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он также выступил за прагматизм во внешней политике своей страны, и в ответ на уточняющий вопрос по теме указал: «в настоящий момент Крым — российский».

Президент Болгарии, занимающий свой пост с 2016 года, подвергается критике западных и болгарских СМИ за свои якобы «пророссийские» взгляды.