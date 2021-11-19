На Украине зафиксированы случаи мошенничества с предложением государственных выплат за участие в вакцинации от COVID-19. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга

Как указал представитель банка, гражданам приходят на сотовые телефоны сообщения с предложением о выплате в размере 7 тыс. гривен (19,1 тыс. рублей) от государства за участие в программе вакцинации от коронавируса.

Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт, указал Серга.

Следует заметить, что, в действительности, сумма материального стимулирования, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским для граждан, согласившихся на вакцинацию от COVID-19, составляет 1 тыс. гривен (2,7 тыс. рублей). Опрос выявил распространённые на Украине предрассудки о вакцинации © CC0, Pixabay

Украина переживает третью волну эпидемии заболевания. По сообщению Минздрава страны, 15 ноября был зарегистрирован очередной антирекорд ежедневной смертности от COVID-19 — 838 летальных случаев.

При этом Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации от коронавируса. В стране широко распространены антинаучные предрассудки об опасностях прививок. Это вынудило правительство Украины пойти на выплаты для согласившихся пройти вакцинацию.