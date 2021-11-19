Послы стран «Большой семерки» на Украине призвали депутатов Верховной Рады поскорее принять закон о реформировании Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице послов G7 в Twitter 19 ноября

«Послы G7 поддерживают заявление Международной совещательной группы и призывают всех украинских депутатов поддержать этот законопроект (о реформировании СБУ — ред.) и принять его как можно скорее, а также необходимые сопутствующие законы», — говорится в сообщении.

На границе Ада. Появилась финальная версия законопроекта о реформе СБУ © president.gov.ua

Законопроект о внесении изменений в закон об СБУ был принят за основу Верховной Радой 28 января. В сентябре его одобрил комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.