«Послы G7 поддерживают заявление Международной совещательной группы и призывают всех украинских депутатов поддержать этот законопроект (о реформировании СБУ — ред.) и принять его как можно скорее, а также необходимые сопутствующие законы», — говорится в сообщении.
Ранее Международная совещательная группа также призвала «без всяких промедлений» принять закон о реформировании СБУ.
Законопроект о внесении изменений в закон об СБУ был принят за основу Верховной Радой 28 января. В сентябре его одобрил комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.