Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива заявил, что подает в суд на генерального прокурора Ирину Венедиктову, называя ее деятельность саботажем, и начинает расследование о ее доходах. Об этом 19 ноября он заявил в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале

«Сегодня подаю иск на генерального прокурора Венедиктову за ее халатные преступные действия, которые приводят к незаконному уголовному преследованию. За весь тот саботаж и бардак, который она развела в своем ведомстве. А с понедельника мы начинаем цикл разоблачений с чего живет генпрокурор, и сколько сегодня стоят в Украине уголовные дела», — заявил он. Хотели подбросить: Кива обвинил власть в провокации © Кива/Telegram

Накануне Кива завил, что Венедиктова должна извиниться перед ним лично за распространение дискредитирующих его сведений.

Депутат пояснил, что речь идет о подозрении по статье «о нанесении телесных повреждений средней степени тяжести», которое так и не дошло до суда, но могло непоправимо испортить его репутацию и лишить мандата.

Обыски в доме, где живет его ребенок со своей матерью, Кива также назвал превышением полномочий Венедиктовой и системным давлением на оппозиционного политика. Тогда правоохранители посещали бывшую пассию депутата с целью доказать его причастность к государственной измене и целому ряду других нарушений закона.