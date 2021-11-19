«Сегодня подаю иск на генерального прокурора Венедиктову за ее халатные преступные действия, которые приводят к незаконному уголовному преследованию. За весь тот саботаж и бардак, который она развела в своем ведомстве. А с понедельника мы начинаем цикл разоблачений с чего живет генпрокурор, и сколько сегодня стоят в Украине уголовные дела», — заявил он.
Накануне Кива завил, что Венедиктова должна извиниться перед ним лично за распространение дискредитирующих его сведений.
Депутат пояснил, что речь идет о подозрении по статье «о нанесении телесных повреждений средней степени тяжести», которое так и не дошло до суда, но могло непоправимо испортить его репутацию и лишить мандата.
Обыски в доме, где живет его ребенок со своей матерью, Кива также назвал превышением полномочий Венедиктовой и системным давлением на оппозиционного политика. Тогда правоохранители посещали бывшую пассию депутата с целью доказать его причастность к государственной измене и целому ряду других нарушений закона.