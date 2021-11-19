«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что украинские дипломаты ожидают согласования запроса, чтобы уже сегодня посетить гражданина Украины Саакашвили. Также они поддерживают связь с родственниками политика и взаимодействуют с его адвокатами.
«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину», — добавили в МИД.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, но спустя 40 дней решил от нее отказаться.
Президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее позвонил премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили по поводу состояния Саакашвили. Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины и призвал допустить к нему для свидания близких и разрешить медикам c Украины осмотреть его.