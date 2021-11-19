Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ухудшением здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюремной больнице в Гладани. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства

«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.

Саакашвили готов голодать до смерти. И власти Грузии ему не перечат © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину», — добавили в МИД.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, но спустя 40 дней решил от нее отказаться.

Президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее позвонил премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили по поводу состояния Саакашвили. Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины и призвал допустить к нему для свидания близких и разрешить медикам c Украины осмотреть его.