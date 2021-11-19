В последние годы вопрос признания либо непризнания Крыма российским стал одним из ключевых в международной политике — от него во многом зависит то, каким образом то или иное государство будет выстраивать отношения с Россией и Западом.
«Крым сейчас российский», — подчеркнул Радев.
Кроме того, президент Болгарии сказал, что его республике необходимо выстраивать прагматичную политику в отношениях с Москвой и добавил, что антироссийские санкции не работают.
В частности он отметил, что Болгария не должна забывать о том, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом.
Вопрос принадлежности Крыма стал одной из основных тем дебатов между действующим президентом Болгарии Руменом Радевым и его конкурентом на грядущих выборах главы государства Анастасом Герджиковым.
Комментариев по поводу заявления болгарского лидера со стороны украинских властей пока не поступало. Ранее Киев активно реагировал на сомнения в принадлежности полуострова Украине со стороны западных политиков и СМИ.
Например, в 2019 году посольство Украины во Франции обратилось к руководству французского информационного агентства AFP с требованием убрать из издания карту Европы, где Крым обозначен российской территорией.
В 2020 году в МИД Украины выразили протест против изображения Крыма российским на испанском телеканале RTVE.
Несмотря на то, что жители Крыма в марте 2014 года проголосовали на референдуме за присоединение полуострова к России, болгарское руководство, как и власти остальных стран Евросоюза и НАТО по-прежнему считает его территорию принадлежащей Украине.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».