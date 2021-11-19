Болгарский лидер Румен Радев во время дебатов перед выборами президента республики заявил, что Крым является российским полуостровом. Об этом сообщило болгарское издание Trud.bg 18 ноября

В последние годы вопрос признания либо непризнания Крыма российским стал одним из ключевых в международной политике — от него во многом зависит то, каким образом то или иное государство будет выстраивать отношения с Россией и Западом.

«Крым сейчас российский», — подчеркнул Радев.

Кроме того, президент Болгарии сказал, что его республике необходимо выстраивать прагматичную политику в отношениях с Москвой и добавил, что антироссийские санкции не работают.

И красота, и польза. В Крыму хотят построить «пещерное метро» © commons.wikimedia.org, GvozdevN

Вопрос принадлежности Крыма стал одной из основных тем дебатов между действующим президентом Болгарии Руменом Радевым и его конкурентом на грядущих выборах главы государства Анастасом Герджиковым.

Комментариев по поводу заявления болгарского лидера со стороны украинских властей пока не поступало. Ранее Киев активно реагировал на сомнения в принадлежности полуострова Украине со стороны западных политиков и СМИ.

Например, в 2019 году посольство Украины во Франции обратилось к руководству французского информационного агентства AFP с требованием убрать из издания карту Европы, где Крым обозначен российской территорией.

В 2020 году в МИД Украины выразили протест против изображения Крыма российским на испанском телеканале RTVE.

Несмотря на то, что жители Крыма в марте 2014 года проголосовали на референдуме за присоединение полуострова к России, болгарское руководство, как и власти остальных стран Евросоюза и НАТО по-прежнему считает его территорию принадлежащей Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».