Невакцинированные от COVID-19 педагоги учебно-воспитательного комплекса «Александрийский коллегиум» в Кировоградской области Украины отказались выполнять приказ об отстранении от работы и устроили настоящий бой за возможность вести уроки, как прежде. Об этом сообщила 18 ноября «Украинская правда»

Украинские учителя продолжат нищенствовать — Минфин © УНИАН

Сейчас от работы в заведении отстранены пятеро человек: трое учителей и двое технических работников. Отстраненные учителя продолжают посещать уроки, на которых их временно заменяют коллеги, снимают их на видео, выкладывают в соцсети и ведут прямые эфиры.

По словам директора учреждения Натальи Малышевой, невакцинированные настроили детей против других учителей. Кроме того, они привели в школу правозащитницу, которая защищает их интересы. Малышева говорит, что учителя пугают ее «то богом, то сатаной», а недавно заявили, что подали в суд на директора учреждения образования, бывшего мэра города и на пятерых президентов Украины. Они обвинили директора в том, что из-за ее приказа они могут умереть «голодной смертью».

На Украине вакцинирование является обязательным для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.