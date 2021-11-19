Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов признал, что на страну надвигается масштабный энергетический кризис. Об этом он заявил, выступая в прямом эфире «Телевизионной службы новостей» 18 ноября

Украинский разведчик утверждал, что Россия якобы проводит дестабилизацию Украины по нескольким направлениям. Одним из них, по словам Буданова, является энергетический кризис, угрозу которого он был вынужден признать.

«Это… масштабный энергетический кризис, который, по нашей оценке, всё-таки приближается, и экономический кризис», — сказал Буданов, комментируя угрозы, с которыми, по его словам, сталкивается Украина.

Другими направлениями, по которым РФ, якобы, пытается дестабилизировать страну, являются, по утверждениям украинского генерала, миграционный кризис на белорусско-польской границе и пропаганда антивакцинаторов.

В шаге от пропасти. Что действительно происходит в энергетике Украины

Нынешней осенью в энергетической отрасли Украины сложилась тяжёлая ситуация. Запасы угля на электростанциях находятся на минимальном уровне, в ноябре были остановлены большинство энергоблоков на теплоэлектростанциях страны.

Тем не менее, президент Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что энергетического кризиса в стране нет, а есть «искусственно создаваемый дефицит» угля и газа, в котором он обвинил олигархические структуры.