Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напугал подписчиков постом, в котором просто выложил свое селфи в терратокотовой водолазке. Соответствующую публикацию он разместил в сети 18 ноября

«Кормит обещаниями избирателя»: над Тимошенко посмеялись за видео с голубями © CC0, Pixabay Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».

«Серьезное лицо — еще не признак ума, как говорил классик. Что бы ни было, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Что-то сегодня решил надеть оранжевое. С чего бы это?» — написал Аваков.

«Есть повод так улыбаться? Страна голодная, тарифы и цены растут. А у вас в это время радость и улыбки?», «Действительно, именно с этим выражением лица (слишком серьезным) делаются все глупости на земле», «Наверное, что-то задумали, а денег нет. Обычно у серьезных людей именно так», «Хоть бы не к революции», — испугались подписчики.

Последнего комментатора Аваков поспешил успокоить, ответив ему: «Не, не, революций пока хватит».

Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел Украины с 2014-го до июля нынешнего года, когда решил сложить полномочия. Последней каплей, по его словам, стали обвинения представителей правящей партии в том, что он отдал приказ намеренно «шмонать» автомобили депутатов.

Место министра занял бывший депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Денис Монастырский. Чем планирует заниматься Аваков, он пока не сообщал.