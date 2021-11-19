Больше всего смертей зафиксировано в Москве — скончались 95 зараженных коронавирусом, в Санкт-Петербурге умерли 77 человек, в Московской области — 58.
Днем ранее, 18 ноября, этот показатель достиг отметки 1251. В четверг, 17 ноября, были зарегистрированы рекордные 1247 летальных исходов. Таким образом, этот показатель обновляет максимальные значения третий день подряд. Всего с начала пандемии умерли 261 589 человек.
За минувшие сутки в РФ выявили 37 156 новых случаев COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии достигло 9 257 068.