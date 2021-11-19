«Иногда просто нужно оглянуться, чтобы увидеть красоту рядом», — прокомментировала видео у Спасского собора пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
«Тимошенко кормит обещаниями своего избирателя», — озвучил свою версию Telegram-канал.
«Когда уже не можешь дать тысячу», «Этой чуме уже ничто не поможет», «Это души бабулек, которые свято верили», «Годы идут. Электорат Юли реинкарниловался в голубей», «Ну хоть один обгадил пальто??», «Можно, конечно, шутить сколько угодно, но она все равно всегда проходит в парламент. А мы и дальше просто шутим. Увы», — отреагировали пользователи.
Ранее Тимошенко посетила Сумскую область, где встретилась с жителями и руководством нескольких населенных пунктов. В одном из них к лидеру партии подошел местный кот, он терся о ноги депутата и призывно заглядывал в глаза — Тимошенко обратила на него внимание и погладила его.