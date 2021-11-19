Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила Чернигов, где помимо встречи с избирателями «пообщалась» и с местными голубями, покормив их «на камеру». Ролик 19 ноября опубликовал Telegram-канал Klymenko Time

«Иногда просто нужно оглянуться, чтобы увидеть красоту рядом», — прокомментировала видео у Спасского собора пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

«Тимошенко кормит обещаниями своего избирателя», — озвучил свою версию Telegram-канал.

«Когда уже не можешь дать тысячу», «Этой чуме уже ничто не поможет», «Это души бабулек, которые свято верили», «Годы идут. Электорат Юли реинкарниловался в голубей», «Ну хоть один обгадил пальто??», «Можно, конечно, шутить сколько угодно, но она все равно всегда проходит в парламент. А мы и дальше просто шутим. Увы», — отреагировали пользователи.