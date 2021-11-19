Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко считает странным, что история с покушением на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко произошло в день продолжения истории с операцией о задержании членов «ЧВК «Вагнера» в Белоруссии. Об этом 18 ноября он заявил в эфире телеканала «Наш»

«Следствие должно ответить. Единственное, что меня немного тревожит, почему это случилось в день, когда "вагнергейт". То есть мы видим информационный поток по "вагнергейту" сошел на нет. Тут возможно такая история, что это все — правда. На Романа Лещенко хотели совершить покушение, но власть не объявляла об этом, ожидая необходимости привлечь внимание к этому вместо невыгодных для них ситуаций», — заявил он.

Глава МВД Украины раскрыл новые подробности о подготовке покушения на министра аграрной политики © Facebook, Денис Монастырский Денис Монастырский на брифинге в Киеве рассказал, что на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко готовили покушение его кредиторы.

Глава МВД пояснил, что задержанные гражданин США и гражданин Украины ранее сотрудничали с Лещенко, а теперь пытались отобрать имущество в счет долгов, которые Монастырский назвал «вымышленными». Оба задержанных находятся в следственном изоляторе, им предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

Лещенко в свою очередь заявил, что мотивы заказчиков покушения на него не имеют отношения к нынешней работе на министерском посту.