В Одессе суд приговорил мужчину к чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого за кражу телефона и небольшой суммы денег. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Малиновского районного суда

«Так, было установлено, что 21 июля 2021 года, в период времени с 23:00, 26-летний мужчина через входную дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил мобильный телефон и купюру номиналом 50 гривен, чем нанес ущерб потерпевшему на общую сумму 903,33 гривны (2485 руб. — ред.)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Украина без книг и без будущего © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность», а также стихотворение Ивана Франко «Строфы».

Установлено, что у 26-летнего жителя села Новая Шибка в Одесской области есть семья и два ребенка. В свое время он получил только среднее образование, и, по мнению судьи, с детства ему не привили «склонность к познанию себя в окружающем мире».

Ранее в Одессе суд приговорил двоих мужчин, укравших автомагнитолы из двух автомобилей, к чтению стихов Тараса Шевченко и книг Марка Твена и Джека Лондона.