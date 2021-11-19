«Так, было установлено, что 21 июля 2021 года, в период времени с 23:00, 26-летний мужчина через входную дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил мобильный телефон и купюру номиналом 50 гривен, чем нанес ущерб потерпевшему на общую сумму 903,33 гривны (2485 руб. — ред.)», — говорится в сообщении.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Суд назначил мужчине испытательный срок с несколькими условиями. Во-первых, он должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, во-вторых, сообщать об изменении места проживания и работы. Кроме того, судья взял с молодого человека обязательство, что тот прочтет трилогию повестей Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность», а также стихотворение Ивана Франко «Строфы».
Установлено, что у 26-летнего жителя села Новая Шибка в Одесской области есть семья и два ребенка. В свое время он получил только среднее образование, и, по мнению судьи, с детства ему не привили «склонность к познанию себя в окружающем мире».
Ранее в Одессе суд приговорил двоих мужчин, укравших автомагнитолы из двух автомобилей, к чтению стихов Тараса Шевченко и книг Марка Твена и Джека Лондона.