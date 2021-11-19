Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что певца Александра Серова, крайне тяжело переносившего коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Оказалось, что это не соответствует действительности, так как выписать артиста должны только 19 ноября, об этом днем ранее сообщил директор Серова Александр Федорков порталу Blitz+

«Я слышал, что должны завтра выписать. Когда выпишут, мы уже сможем пообщаться, как скоро мы будем концертировать или работать в студии. Я просто сам переболел и знаю, что не сразу, выйдя из больницы, чувствуешь себя полноценным человеком. Он выйдет, войдет в нормальный режим, и можно будет что-то прогнозировать. Состояние сейчас хорошее, все нормально», — сообщил Федорков.

Марина Хлебникова попала в реанимацию: что произошло © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец.

В больницу с коронавирусом он попал 9 октября, позже в СМИ появлялась информация, что состояние его критически ухудшается, зафиксированы 75%-е поражение легких и дыхательная недостаточность.

Какое-то время певец провел в реанимации, тем временем его друзья — композитор Игорь Крутой и продюсер Андрей Разин — призывали поклонников молиться за исполнителя. Позже стало известно, что Серову все уже удалось справиться с недугом и пойти на поправку.