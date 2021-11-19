«Я слышал, что должны завтра выписать. Когда выпишут, мы уже сможем пообщаться, как скоро мы будем концертировать или работать в студии. Я просто сам переболел и знаю, что не сразу, выйдя из больницы, чувствуешь себя полноценным человеком. Он выйдет, войдет в нормальный режим, и можно будет что-то прогнозировать. Состояние сейчас хорошее, все нормально», — сообщил Федорков.
Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец.
В больницу с коронавирусом он попал 9 октября, позже в СМИ появлялась информация, что состояние его критически ухудшается, зафиксированы 75%-е поражение легких и дыхательная недостаточность.
Какое-то время певец провел в реанимации, тем временем его друзья — композитор Игорь Крутой и продюсер Андрей Разин — призывали поклонников молиться за исполнителя. Позже стало известно, что Серову все уже удалось справиться с недугом и пойти на поправку.