Как сообщил он, 16 ноября следователи страны начали работу на польской границе.
«В первую очередь наша задача была — зафиксировать следы противоправных действий польских должностных лиц, следы совершенного преступления…. Предварительные результаты экспертизы вчера уже были озвучены представителями экспертных учреждений», — заявил Гора.
По его словам, противоправные действия польских должностных лиц, продолжавшиеся на протяжении длительного времени, привели, в том числе, и к смерти потерпевших. Расследование производится, в частности, по фактам неоказания помощи и насильственного выдворения на территорию Белоруссии.
По словам Горы, потерпевшими в настоящий момент признаны 65 человек — двое белорусских и один российский журналист и 62 гражданина Ирака, в том числе 6 малолетних детей.
Ранее Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, комментируя миграционный кризис на польской границе, обвинил Польшу в преступлениях против человечности в связи с жестокими действиями против беженцев.