Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил о возбуждении уголовного дела по факту жестоких действий польской стороны против беженцев на границе, сообщает 19 ноября агентство БЕЛТА

Как сообщил он, 16 ноября следователи страны начали работу на польской границе.

«В первую очередь наша задача была — зафиксировать следы противоправных действий польских должностных лиц, следы совершенного преступления…. Предварительные результаты экспертизы вчера уже были озвучены представителями экспертных учреждений», — заявил Гора.

По его словам, противоправные действия польских должностных лиц, продолжавшиеся на протяжении длительного времени, привели, в том числе, и к смерти потерпевших. Расследование производится, в частности, по фактам неоказания помощи и насильственного выдворения на территорию Белоруссии. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По словам Горы, потерпевшими в настоящий момент признаны 65 человек — двое белорусских и один российский журналист и 62 гражданина Ирака, в том числе 6 малолетних детей.

Ранее Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, комментируя миграционный кризис на польской границе, обвинил Польшу в преступлениях против человечности в связи с жестокими действиями против беженцев.