Уроженка Украины, певица Лолита Милявская не стесняется говорить с журналистами о самом сокровенном. На этот раз в эфире программы Иды Галич «Есть вопросики» она призналась, каким было самое оригинальное место для любовных утех в ее жизни. Шоу появилось на YouTube 18 ноября

Шоу Галич строится на том, что вопросы может задавать не только сама ведущая, но и зрители, которые смотрят эфир. Один из поклонников Милявской поинтересовался у нее самым неожиданным местом, где у нее был интим.

«Парень, тебе не повезло, такого места уже нет на планете, наверное. Хотя нет, в Лондоне, наверное, еще есть. Это телефонная будка. Еще в плацкарте было. Поверь мне, этот набор существует у всех людей моего возраста», — без стеснения ответила Лолита.

Шону Пенну показали «агрессию» России в Донбассе © Telegram-канал «Украина в шоке» Лолита Милявская известная не только как певица и театральная актриса, но и как телеведущая, самым нашумевшим шоу с ее участием был проект «Без комплексов» на «Первом канале».

Кстати, Милявская 5 раз состояла в официальном браке. Впервые она вышла замуж за актера и своего одногруппника Александра Беляева. Второй союз с Виталием Милявским, по словам певицы, был фиктивным, однако вокалистка решила остановиться именно на его фамилии.

С третьим мужем артистом и продюсером Александром Цекало она прожила с 1988 по 2000 год, правда отношения они узаконили уже перед самым расставанием, чтобы оформить родившуюся от другого мужчины дочь Еву на Цекало. Кто именно стал отцом единственного ребенка Лолиты — не известно.

Четвертый муж — бизнесмен Александр Зарубин, а пятый — фитнес-тренер Дмитрий Иванов, с ним Лолита развелась в 2020 году с громким скандалом, назвав мужчину мошенником и альфонсом.